В Ташкенте отметили 35-ю годовщину трагедии 20 января (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Посольство Азербайджана в Узбекистане совместно с Азербайджанским Культурным Центром имени Гейдара Алиева провели памятную церемонию в связи с 35-й годовщиной трагедии 20 января, сообщили Trend в посольстве.

В мероприятии приняли участие сотрудники посольства и Культурного Центра, деятели науки, культуры и искусства Узбекистана, представители азербайджанской диаспоры, журналисты.

Вначале были возложены букеты цветов перед памятником великому лидеру Гейдару Алиеву и в саду шехидов.

Участники церемонии осмотрели книжную выставку, посвященную трагедии 20 января, Карабахскому конфликту, освобождению азербайджанских земель от оккупации, а также фотостенды.

После минуты молчания в память о шехидах посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев проинформировал о трагедии 20 января.

Посол отметил, что события «Черного января» стали поворотным моментом в процессе распада СССР и символом борьбы за независимость и территориальную целостность азербайджанского народа. Участникам мероприятия было сообщено, что за период с 19 по 20 января 1990 года советскими войсками в Азербайджане было убито 147 гражданских лиц, 744 невинных гражданских лица получили ранения, многие из них остались инвалидами. Дипломат отметил, что трагедией стал ввод в азербайджанские города частей Советской армии для подавления широкомасштабных выступлений масс, протестующих против агрессивных действий Армении, а также предвзятого отношения руководства СССР к событиям на Южном Кавказе.

Посол подчеркнул, что благодаря решимости Гейдара Алиева, который по требованию нашего народа вернулся к власти в Азербайджане, трагедии была дана политическая оценка. Говоря о том, что события 20 января стали поворотным моментом в современной истории Азербайджана, дипломат также подчеркнул, что этот день почитается азербайджанцами всего мира.

Член Сената Олий Мажлиса Узбекистана Хусан Эрматов в своем выступлении отметил, что 20 января оставила свой след в истории азербайджанского народа как героическая летопись, что шехиды отдали свои жизни за свободу и независимость Азербайджана.

Далее исполнительный директор Общества дружбы «Узбекистан-Азербайджан», профессор Эркин Нуриддинов, депутат Ташкентского городского совета Жамиля Шермухаммедова, ученый и переводчик Бабахан Шариф и другие рассказали о зверствах, совершенных советской армией в Баку, заявив, что это противоречит нормам международного права, и обвинили руководителей бывшего СССР.

В заключение студенты курсов азербайджанского языка при Культурном центре рассказали стихи о трагедии 20 января.