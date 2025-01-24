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Активность "наблюдателей" ЕС на армяно-азербайджанской границе не прекращается (ВИДЕО)

Политика Материалы 24 января 2025 11:04 (UTC +04:00)
Активность "наблюдателей" ЕС на армяно-азербайджанской границе не прекращается (ВИДЕО)

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Не прекращается активность "наблюдателей" Европейского Союза, размещённых на границе Армении с Азербайджаном.

В связи с этим в Trend поступило видео, подтверждающее факт шпионажа со стороны "наблюдателей".

На кадрах видно, как "наблюдатели" на двух автомобилях марки "Toyota", принадлежащих ЕС, приблизились к армяно-азербайджанской границе и начали наблюдать за территориями Азербайджана с помощью бинокля.

Деятельность "наблюдателей" не осталась незамеченной военнослужащими Государственной пограничной службы, которые бдительно охраняют границы Азербайджана.

Представляем вниманию читателей данные видеокадры:

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