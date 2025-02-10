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МИД Азербайджана о возобновлении работы Генконсульства Азербайджана в Лос-Анджелесе

Политика Материалы 10 февраля 2025 10:52 (UTC +04:00)
МИД Азербайджана о возобновлении работы Генконсульства Азербайджана в Лос-Анджелесе

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе возобновило свою деятельность в своем здании 2-3 недели назад

Об этом в ответ на запрос Trend заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Напомним, что в МИД Азербайджана сообщили, что с 7 января в связи с начавшимися пожарами на Западе от Лос-Анджелеса, здание, в котором размещалось генконсульство, было временно эвакуировано. Однако деятельность Генерального консульства продолжалась в дистанционном режиме.

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