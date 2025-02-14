Солтан Мамедов выступил на парламентских слушаниях в штаб-квартире ООН (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Солтан Мамедов выступил на парламентских слушаниях на тему "Расширение деятельности в Целях устойчивого развития: Финансы, институты и политика", проведенных в штаб-квартире ООН при совместной инициативе Межпарламентского союза и президента Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщает Trend, депутат отметил, что в Милли Меджлисе Азербайджана было принято много новых законов, связанных с совершенствованием Налогового кодекса.

"В результате количество налоговых льгот и освобождений увеличилось, и сегодня существует более 100 льгот и освобождений. В 2024 году 42 процента доходов государственного бюджета пришлось на поступления по линии Государственной налоговой службы при министерстве экономики. Обеспечение национального экономического развития и формирование конкурентоспособной экономики являются основными направлениями налоговой политики", - сказал он.

С.Мамедов отметил, что важную роль в налоговых реформах играет поддержка соответствующих структур государства. Он отметил, что принятые парламентами законы должны отвечать духу общей политики страны.

"В связи с этим могу сказать, что постоянная поддержка, оказываемая Президентом Азербайджана, оказала важное влияние на подготовку успешного налогового законодательства", - сказал он.

Депутат отметил, что парламенты играют важную роль в укреплении налоговых систем и обеспечении устойчивой мобилизации внутренних ресурсов. Он подчеркнул, что посредством законодательных реформ возможно определение более справедливой налоговой политики и совершенствование механизмов ее реализации.

Отметим, что по поручению спикера Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахибы Гафаровой, вице-президент Межпарламентского союза (IPU) от Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова и депутат Милли Меджлиса Солтан Мамедов находятся с визитом в Нью-Йорке для участия в заседаниях оргкомитетов 6-й Всемирной конференции председателей парламентов, 15-го Саммита женщин-спикеров парламентов и парламентских слушаниях в ООН.

Депутаты Милли Меджлиса также принимают участие в парламентских слушаниях в штаб-квартире ООН по совместной инициативе Межпарламентского союза и президента Генеральной Ассамблеи ООН на тему "Расширение деятельности в Целях устойчивого развития: Финансы, институты и политика".

На слушаниях, в которых приняли участие около 300 участников, в том числе парламентарии, консультанты и эксперты из более чем 60 стран, были подробно рассмотрены способы возобновления работы повестки дня в области Устойчивого развития-2030, состоялся обмен мнениями о роли парламентов в этой области. Слушания завершатся сегодня.

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