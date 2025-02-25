БАКУ /Trend/ - Азербайджан в ближайшее время получит первую партию истребителей JF-17 Thunder из Пакистана.

Как передает во вторник Trend, об этом пакистанским СМИ сообщил министр информации Пакистана Атта Тарар.

"Азербайджан в скором времени получит первую партию истребителей JF-17 Thunder из Пакистана. Кроме того, в будущем возможно их совместное производство", - сообщил А.Тарар.

Пакистанский министр также отметил, что Азербайджан проявил большую заинтересованность в расширении сотрудничества с Пакистаном в области обороны и планирует инвестировать в страну 2 миллиарда долларов.

Отметим, что JF-17 Thunder - это легкий многоцелевой реактивный истребитель, разработанный совместно Пакистаном и Китаем. Самолет имеет одномоторную конструкцию и боевые возможности "воздух-воздух" и "воздух-земля", а также высокую боевую маневренность на средних и малых высотах, отличается эффективной огневой мощью.

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