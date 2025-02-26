К сожалению, такие государства, как Франция, по-прежнему проводят политику колонизации - депутат Милли Меджлиса

БАКУ /Trend/ - К сожалению, такие государства, как Франция, по-прежнему проводят политику колонизации, нарушая права местных народов и эксплуатируя богатство этих стран.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил член рабочей группы по Корсике, созданной в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана, Джаваншир Фейзиев, выступая в Милли Меджлисе на встрече с представителями прессы заморских территорий, находящихся под французским колониальным управлением.

Депутат отметил, что Президент Ильхам Алиев поднимает вопрос неоколониализма на всех международных платформах.

"Франция пытается оказать давление на такие страны, как Азербайджан, которые выступают против ее оккупационной политики. Мы не откажемся от своей позиции в отношении колониальной политики, которая является ключевым вопросом международной повестки дня и будем на вашей стороне", - добавил Дж.Фейзиев.

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