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В парламенте Азербайджана состоялась встреча с представителями СМИ из французских колоний

Политика Материалы 26 февраля 2025 13:06 (UTC +04:00)

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана состоялась встреча с представителями прессы заморских территорий, находящихся под французским колониальным управлением.

Как сообщает в среду Trend, в рамках встречи участники ознакомились с деятельностью парламента и провели переговоры с членами рабочей группы по Корсике Милли Меджлиса, а также с представителями Бакинской инициативной группы.

Во встрече приняли участие члены рабочей группы, созданной в Милли Меджлиса с целью поддержки борьбы корсиканского народа за восстановление национальной идентичности, обеспечение фундаментальных прав и свобод, журналисты из Мадагаскара, Гваделупы, Сен-Мартена, Новой Каледонии, Французской Гвианы и других территорий.

Депутаты Джаваншир Фейзиев, Азер Керимли, Шахин Исмаилов и Турал Гянджалиев в своих выступлениях подчеркнули, что Азербайджан продолжит свою деятельность по восстановлению прав заморских территорий.

Представители прессы выразили благодарность за поддержку, оказанную им Азербайджаном в борьбе с колониальной политикой Франции.

Встреча продолжилась в формате вопросов и ответов, а также дискуссий.

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