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Между МИД Азербайджана и Казахстана подписан План мероприятий на 2025-2026 годы (ФОТО)

Политика Материалы 11 марта 2025 12:25 (UTC +04:00)
Между МИД Азербайджана и Казахстана подписан План мероприятий на 2025-2026 годы (ФОТО)
Фото: МИД Азербайджана

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Между министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и министерством иностранных дел Республики Казахстан подписан План мероприятий на 2025-2026 годы.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в публикации на странице МИД Азербайджана в соцсети Х.

Согласно информации, документ был подписан в Астане министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и заместителем премьер-министра — министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу.

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Между МИД Азербайджана и Казахстана подписан План мероприятий на 2025-2026 годы (ФОТО)
Между МИД Азербайджана и Казахстана подписан План мероприятий на 2025-2026 годы (ФОТО)
Между МИД Азербайджана и Казахстана подписан План мероприятий на 2025-2026 годы (ФОТО)
Между МИД Азербайджана и Казахстана подписан План мероприятий на 2025-2026 годы (ФОТО)
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