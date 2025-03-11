Между МИД Азербайджана и Казахстана подписан План мероприятий на 2025-2026 годы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Между министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и министерством иностранных дел Республики Казахстан подписан План мероприятий на 2025-2026 годы.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в публикации на странице МИД Азербайджана в соцсети Х.

Согласно информации, документ был подписан в Астане министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и заместителем премьер-министра — министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу.

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