Президент Северной Македонии почтила память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Находящаяся с официальным визитом в Азербайджане Президент Республики Северная Македония Гордана Сильяновска-Давкова 11 марта посетила Аллею почетного захоронения, где отдала дань уважения памяти общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложила венок к его могиле.

Как сообщает Trend, также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, на ее могилу были возложены цветы.