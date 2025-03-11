Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Северной Македонии почтила память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения (ФОТО)

Политика Материалы 11 марта 2025 15:35 (UTC +04:00)
Президент Северной Македонии почтила память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения (ФОТО)
Фото: АЗЕРТАДЖ

Читайте Trend в

Али Гасымов
Али Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Находящаяся с официальным визитом в Азербайджане Президент Республики Северная Македония Гордана Сильяновска-Давкова 11 марта посетила Аллею почетного захоронения, где отдала дань уважения памяти общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложила венок к его могиле.

Как сообщает Trend, также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, на ее могилу были возложены цветы.

Президент Северной Македонии почтила память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения (ФОТО)
Президент Северной Македонии почтила память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения (ФОТО)
Президент Северной Македонии почтила память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения (ФОТО)
Президент Северной Македонии почтила память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения (ФОТО)
Президент Северной Македонии почтила память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения (ФОТО)
Президент Северной Македонии почтила память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения (ФОТО)
Президент Северной Македонии почтила память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения (ФОТО)
Президент Северной Македонии почтила память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения (ФОТО)
Президент Северной Македонии почтила память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения (ФОТО)
Президент Северной Македонии почтила память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости