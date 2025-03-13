Азербайджан защищает свои национальные интересы и в то же время уважает интересы других - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан защищает свои национальные интересы и в то же время уважает интересы других.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на панельной дискуссии на тему "Переосмысление многосторонности в многополярном мире" в рамках XII Глобального Бакинского форума.

По его словам, система международных отношений переживает новый этап.

"Наблюдаются геополитические изменения и более обширные конфликты. Именно в этой области крайне важно найти варианты решения кризисов. Многие институты стремятся применять эффективные подходы. Они хотят отказаться от применения силы и сблизить стороны", - сказал он.

Министр подчеркнул, что многополярность означает изменение сил на глобальном уровне, восстановление баланса.

"Государства пытаются более тесно сотрудничать с идеологической точки зрения. Двусторонним соглашениям отдается большее предпочтение по сравнению с более крупными соглашениями.

Азербайджан сотрудничает с партнерами, несмотря на конфликты и вызовы. Мы предпочитаем равенство. Азербайджан придает большое значение многосторонним отношениям. Мы строим отношения со всеми международными организациями. Мы защищаем наши национальные интересы и в то же время уважаем интересы других", - добавил он.

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