Приверженность многополярности — одна из основных целей Азербайджана - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Приверженность многополярности — одна из основных целей Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на панельной дискуссии на тему "Переосмысление многосторонности в многополярном мире" в рамках XII Глобального Бакинского форума.

"Для преодоления глубокой раздробленности, решение проблем должно быть на универсальном уровне. На форуме необходимо обсуждать пересекающиеся вопросы.

Азербайджан поддержал эту идею и во время своего председательства в COP29. Приверженность многополярности — одна из основных целей Азербайджана. Для нас также важна прозрачность правительств в отношениях с соседними странами, что является ключевым моментом.

Регулирование существующих границ мирным путём, предотвращение новых "гонок" по вооружению, прекращение насильственных конфликтов как внутри стран, так и между ними, обеспечение более инклюзивного экономического развития, а также участие в международных процессах, таких как борьба с изменением климата, становятся всё более сложными задачами", — добавил он.

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