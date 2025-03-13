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Письмо Азербайджана в ООН в связи с Ходжалинским геноцидом опубликовано в качестве официального документа (ФОТО)

Политика Материалы 13 марта 2025 21:18 (UTC +04:00)
Письмо Азербайджана в ООН в связи с Ходжалинским геноцидом опубликовано в качестве официального документа (ФОТО)

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Письмо постоянного представителя Азербайджана при ООН, адресованное генеральному секретарю ООН в связи с 33-й годовщиной Ходжалинского геноцида, опубликовано как документ Генеральной ассамблеи и Совета безопасности.

Об этом говорится в публикации Постоянного представительства Азербайджана при ООН в социальной сети "X", сообщает Trend.

"Общая оценка последствий агрессии и имеющиеся доказательства совершенно ясно показывают, что преступления, совершенные в Ходжалы, не являются единичными или случайными. Это неотъемлемая часть обширной и систематической политики и практики зверств, совершаемых на почве этнической и религиозной ненависти и нетерпимости. Ответственность за тяжкие преступления является обязательной и должна быть неизбежной. Азербайджан никогда не забудет зверств, совершенных против народа страны", - говорится в публикации.

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Письмо Азербайджана в ООН в связи с Ходжалинским геноцидом опубликовано в качестве официального документа (ФОТО)
Письмо Азербайджана в ООН в связи с Ходжалинским геноцидом опубликовано в качестве официального документа (ФОТО)
Письмо Азербайджана в ООН в связи с Ходжалинским геноцидом опубликовано в качестве официального документа (ФОТО)
Письмо Азербайджана в ООН в связи с Ходжалинским геноцидом опубликовано в качестве официального документа (ФОТО)
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