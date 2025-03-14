В 2024 г. продолжилась работа по информированию о последствиях милитаризации Армении для мира в регионе - отчет

БАКУ /Trend/ - Были предприняты необходимые меры для предотвращения оказания помощи Армении в 2024 году Европейским союзом (ЕС) в рамках Европейского механизма мира (EPF).

Об этом говорится в отчете о деятельности Кабинета министров Азербайджана в 2024 году, который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса, сообщает Trend.

В отчете отмечено, что продолжается работа по информированию партнеров о последствиях милитаризации Армении для регионального мира и стабильности по линии ЕС, о негативном влиянии на армяно-азербайджанский процесс нормализации. В результате предпринятых шагов было достигнуто существенное ограничение содержания и объема помощи Армении. В результате на нынешнем этапе предотвращена поставка в Армению смертоносного оружия и техники.

Отметим, что параллельно с этим была достигнута договоренность о предоставлении азербайджанской стороне 10 млн евро на деятельность по гуманитарному разминированию.

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