Глобальный Бакинский форум стал событием мирового масштаба - экс-президент Латвии (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Глобальный Бакинский форум является событием мирового масштаба.

Об этом в пятницу Trend сказал в кулуарах XII Глобального Бакинского форума экс-президент Латвии Валдис Затлерс.

Он отметил, что XII Глобальный Бакинский форум уже стал традиционным.

"Этот форум стал событием мирового масштаба. Здесь мы можем обсуждать различные предложения с разных точек зрения в контексте происходящих в мире конфликтов. Мне очень понравился этот прагматичный подход в этом году. Кто стоит за этим подходом? Конечно, Азербайджан. Так как это идея Азербайджана", - подчеркнул он.

В.Затлерс также отметил, что Глобальный Бакинский форум необходим и будет успешно проводиться и в дальнейшем.

"Это показывает, что Азербайджан стал важным игроком в политике не только регионального, но и глобального масштаба", - добавил он.

Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум проходит с 13 по 15 марта под девизом "Переосмысление мирового порядка: преобразование вызовов в возможности".

Форум организован Международным центром Низами Гянджеви.

В рамках мероприятия будут обсуждаться ключевые глобальные вопросы, такие как геополитические изменения, мультисторонний подход, глобальный кризис здравоохранения, восстановление и региональная стабильность мира, COP29 и другие.

Форум соберет более 300 мировых лидеров из более чем 60 стран, включая более 25 бывших президентов, более 15 бывших премьер-министров, около 10 руководителей ООН и международных агентств, а также более 25 бывших министров и заместителей министров.

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