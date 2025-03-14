Обсуждения в Баку могут способствовать решению основных проблем в мире - экс-глава МИД Анголы

БАКУ /Trend/ - Обсуждения в Баку могут способствовать решению основных проблем, стоящих перед миром.

Об этом сказал Trend бывший министр иностранных дел Анголы Мануэль Домингес Аугушту в рамках XII Глобального Бакинского форума.

"Я очень рад впервые принять участие в Глобальном Бакинском форуме. Баку проводит прекрасный форум. Азербайджанцы должны гордиться этой инициативой правительства Азербайджана, Президента Ильхама Алиева. Считаю, что это важный форум для международных отношений, и в частности потому, что его участники из разных стран и регионов были представлены в правительстве и международных организациях.

Обсуждения здесь могут способствовать решению основных проблем, с которыми сталкивается мир. В частности, я должен упомянуть войну в Европе, Украине, а также ситуацию в Газе на Ближнем Востоке.

Мы должны еще раз поздравить правительство Азербайджана с тем, что оно создало условия для встречи в Баку разных людей из разных регионов мира и обсуждения очень важных для человечества проблем", - подчеркнул экс-министр.

Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум проходит с 13 по 15 марта. Форум организован Международным центром Низами Гянджеви под девизом "Переосмысление миропорядка: Превращение вызовов в возможности".

В рамках мероприятия будут обсуждены глобальные геополитические изменения, многосторонний подход, глобальный кризис в области здравоохранения, восстановление и региональная стабильность в мире, COP29 и другие важные глобальные вопросы.

Форум собрал более 300 мировых лидеров из более чем 60 стран. В их число вошли более 25 бывших президентов, более 15 бывших премьер-министров, около 10 глав ООН и международных агентств, а также более 25 бывших министров и заместителей министров.

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