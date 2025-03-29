МИД Азербайджана о наличии граждан среди пострадавших в землетрясении в Таиланде и Мьянме

БАКУ /Trend/ - Информации о пострадавших гражданах Азербайджана в результате мощного землетрясения, произошедшего накануне в Мьянме и ощущавшегося в Таиланде, не поступало.

Об этом в субботу в ответ на запрос Trend заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

«Данных о пострадавших среди азербайджанцев не поступало», — подчеркнул он.

Напомним, что накануне в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7 и 6,4. Подземные толчки ощущались также в Таиланде, вызвав серьезные последствия в обеих странах.

По последним данным, число погибших в Мьянме достигло 1007 человек, еще 2389 получили ранения. В Таиланде жертвами землетрясения стали 10 человек, 16 получили ранения.

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