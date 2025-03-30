Наследный принц Саудовской Аравии поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Наследный принц Королевства Саудовская Аравия, премьер-министр Мухаммед бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю праздника Рамазан.

"Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.

Рад передать Вашему превосходительству самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю священного праздника Рамазан. Желаю Вам крепкого здоровья и счастья.

Молю Всевышнего, чтобы этот благословенный праздник принес всем вам добро и изобилие. Воистину, Он – Слышащий молитвы и Отвечающий на них.

Ваше превосходительство, прошу принять мое уважение и почтение к Вам", - говорится в поздравлении.