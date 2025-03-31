БАКУ /Trend/ - Министерство национальной обороны Турции поделилось публикацией в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев.

Как сообщает в понедельник Trend, в публикации на официальной странице ведомства в соцсети Х говорится:

"107 лет назад наши азербайджанские братья стали жертвами зверского геноцида, совершенного армянскими бандитскими отрядами. Мы с глубокой скорбью и уважением чтим их память и искренне разделяем боль братского и дружественного азербайджанского народа".

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