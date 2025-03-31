Посольство Турции в Азербайджане поделилось публикацией в связи с Днем геноцида азербайджанцев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Посольство Турецкой Республики в Азербайджане поделилось публикацией в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев.

Как сообщает в понедельник Trend, в публикации на странице посольства в соцсети Х говорится:

"В годовщину страшной резни, устроенной армянскими дашнаками совместно с большевиками против азербайджанцев 31 марта 1918 года, с глубокой скорбью и уважением чтим память жертв этой трагедии",- отмечается в публикации посольства.

Отметим, что в марте 1918 года азербайджанский народ столкнулся с одной из самых страшных трагедий в своей истории. При поддержке большевиков была реализована политика этнической чистки, которую армяне планировали на протяжении многих лет. В ходе тех событий, вошедших в историю Азербайджана как «геноцид 31 Марта», десятки тысяч мирных азербайджанцев были жестоко убиты только по причине своей национальной принадлежности.

Сто семь лет назад дашнакско-большевистские оккупанты, совершив невообразимые зверства против азербайджанского населения в Баку, Шамахы, Губе, Карабахе, Зангезуре, Нахчыване, Лянкяране, Гяндже и других регионах, убили с особой жестокостью более 70 тыс. ни в чем не повинных людей, сожгли города и села и изгнали жителей из родных очагов. Зарубили мечами и закололи штыками, заживо сожгли тысячи людей, не щадя детей, стариков и женщин. В Бакинском уезде были сровнены с землей 229 сел, в Гянджинском уезде – 272 села, в Зангезурском махале – 115 сел, в Карабахе – 157 сел.

В результате геноцида, осуществленного бандитскими отрядами Андраника против азербайджанцев в 1918-1920 годах, большая часть населения, проживающего на территории нынешней Армении, то есть на землях Западного Азербайджана – примерно 565 тыс. человек были зверски убиты или изгнаны со своих исконных земель. Были разрушены многие жемчужины национальной архитектуры, школы, больницы, мечети и памятники культуры и истории.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!