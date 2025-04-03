Отмечена 9-я годовщина исторических Апрельских боев

БАКУ /Trend/ - Согласно годовому плану мероприятий, утвержденному министром обороны, в видах войск, объединениях и соединениях азербайджанской армии, а также в специальных военно-учебных заведениях состоялся ряд мероприятий по случаю 9-й годовщины победы в Апрельских боях 2016 года.

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

Военнослужащие, участники Апрельских боев, семьи шехидов и представители общественности посетили Аллеи шехидов, возложили цветы на могилы шехидов и почтили их светлую память.

На мероприятиях сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности страны, прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие на мероприятиях обстоятельно рассказали о причинах боев, начавшихся в результате провокаций вооруженных сил Армении в ночь с 1 на 2 апреля 2016 года, и об историческом значении успешной контрнаступательной операции, осуществленной азербайджанской армией.

Было подчеркнуто, что победа в Апрельских боях золотыми буквами вписана в историю нашей государственности.

В художественной части мероприятий были продемонстрированы документальные фильмы, прозвучали стихи, были представлены музыкальные номера и литературно-музыкальные композиции на патриотическую тему. Участники боев поделились своими воспоминаниями.

Военнослужащие навестили семьи шехидов и поинтересовались их нуждами, а также выразили почтение памяти своих соратников.

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