Обращение Общины Западного Азербайджана распространено в качестве официального документа Генассамблеи ООН

БАКУ /Trend/ - Обращение Общины Западного Азербайджана распространено в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом говорится в заявлении общины, сообщает Trend.

В Общине напомнили, что 1 марта 2025 года по инициативе Женского совета Общины Западного Азербайджана в онлайн-формате была проведена международная конференция на тему "Беженство и женщины".

"Целью конференции, организованной накануне 8 Марта - Международного женского дня, было привлечение внимания международной общественности к нарушениям прав женщин Западного Азербайджана, ставших жертвами этнической чистки и лишенных возможности вернуться в свои дома. От имени участников конференции было принято обращение к международной общественности.

Это обращение было распространено в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН. Распространение в качестве официального документа на уровне высших органов ООН играет важную роль в повышении международной осведомленности в вопросе Западного Азербайджана.

Община Западного Азербайджана продолжает прилагать усилия по продвижению права на возвращение и освещению связанных в этой плоскости гуманитарных вопросов", - говорится в заявлении.

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