Существует серьезная обеспокоенность относительно истинных намерений Армении - Эльчин Амирбеков

БАКУ /Trend/ - Существует серьезная и обоснованная обеспокоенность относительно истинных намерений Армении.

Как передает Trend, об этом заявил представитель Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью "Шведскому радио".

«Заявление Президента Ильхама Алиева не должно пониматься как притязание Азербайджана на территорию Армении. Под «Западным Азербайджаном» имеются в виду земли, большинство на которых исторически составляли азербайджанцы. В Армении не доверяют азербайджанскому лидеру, а мы не доверяем Армении. К сожалению, у нас есть серьезная и обоснованная обеспокоенность относительно их истинных намерений», - подчеркнул Э. Амирбеков.

Он заявил, что остается на повестке дня вопрос конституционных изменений в этой стране, необходимых для заключения мирного соглашения.