Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Официальный представитель Сената Румынии посетил Парк Победы в Баку (ФОТО)

Политика Материалы 14 апреля 2025 13:29 (UTC +04:00)
Официальный представитель Сената Румынии посетил Парк Победы в Баку (ФОТО)
Фото: АЗЕРТАДЖ

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Находящийся с официальным визитом в Азербайджанской Республике исполняющий обязанности председателя Сената Румынии Мирча Абрудя 14 апреля посетил Парк Победы в Баку.

Как сообщает в понедельник Trend, в честь высокого гостя здесь был выстроен почетный караул.

Официальный представитель Сената Румынии возложил венок к Монументу Победы.

Затем гостю была предоставлена подробная информация о Парке Победы, который был создан в ознаменование беспримерного героизма, проявленного азербайджанским народом в Отечественной войне, и одержанной им величественной исторической Победы, а также для увековечения светлой памяти шехидов.

Отмечалось, что у входа в парк, площадь которого составляет около 10 гектаров, построена Триумфальная арка высотой 44 метра, шириной 22 метра и с 44 колоннами как символ 44-дневной Отечественной войны.

Напомним, что открытие парка состоялось 8 ноября 2024 года при участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Официальный представитель Сената Румынии посетил Парк Победы в Баку (ФОТО)
Официальный представитель Сената Румынии посетил Парк Победы в Баку (ФОТО)
Официальный представитель Сената Румынии посетил Парк Победы в Баку (ФОТО)
Официальный представитель Сената Румынии посетил Парк Победы в Баку (ФОТО)
Официальный представитель Сената Румынии посетил Парк Победы в Баку (ФОТО)
Официальный представитель Сената Румынии посетил Парк Победы в Баку (ФОТО)
Официальный представитель Сената Румынии посетил Парк Победы в Баку (ФОТО)
Официальный представитель Сената Румынии посетил Парк Победы в Баку (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости