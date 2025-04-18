Названо количество мин, обнаруженных в освобожденных селах Газахского района

БАКУ /Trend/ - На освобожденных от оккупации территориях Газахского района с апреля 2024 года в результате разминирования было очищено 68,6 гектара земли.

Об этом в пятницу в ответ на запрос Trend сообщили в пресс-службе Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

Было отмечено, что в ходе проведенных операций было обнаружено и обезврежено 929 противопехотных, 95 противотанковых мин и 48 неразорвавшихся боеприпасов.

На данных территориях наблюдается как сложность рельефа, так и высокий уровень загрязнения минами.

Напомним, что в прошлом году в результате делимитационных работ была определена линия границы протяженностью 12,7 км, что обеспечило возвращение Азербайджану территорий (6,5 квадратных километра) 4 сел Газахского района Азербайджанской Республики: Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы и Гызылгаджилы.

24 мая Государственная пограничная служба Азербайджанской Республики взяла под контроль территории этих сел Газахского района Азербайджанской Республики.

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