ПЕКИН /Trend/ - Азербайджан и Китай подпишут межправительственное соглашение о международных автомобильных перевозках

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, говорится в "Совместном заявлении об установлении отношений всестороннего стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой", подписанном Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином 23 апреля в Пекине.

"Стороны высоко оценивают сотрудничество двух стран в транспортной сфере и выражают готовность продолжать содействовать развитию транспортной инфраструктуры, повышению эффективности логистики и перевозок, способствуя региональной взаимосвязанности.

Стороны дали высокую оценку подписанию Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Китайской Народной Республики о международных мультимодальных перевозках. Китай готов сотрудничать с Азербайджаном и другими странами вдоль маршрута в целях последовательного повышения уровня удобства таможенного оформления и эффективности грузоперевозок, совместно создавая безопасные, стабильные, прямые и транскаспийские экспресс-маршруты Китай–Европа–Китай. Обе стороны заинтересованы ускорить согласование и заключение межправительственного соглашения о международных автомобильных перевозках, повышать уровень благоприятных условий для автомобильных перевозок между Азербайджаном и Китаем, создавать оплот для двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Стороны отмечают, что проведенный Китаем Глобальный форум по устойчивому развитию транспорта имеет позитивное значение для углубления двустороннего сотрудничества в области устойчивого транспорта", - отмечается в Совместном заявлении.