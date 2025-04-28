В суде продемонстрировано видео с признаниями армянского генерала: Роберт Кочарян и Серж Саргсян участвовали в разработке, подготовке и осуществлении Шушинской операции

БАКУ /Trend/ - В ходе продолжившегося в Бакинском военном суде в понедельник судебного процесса был продемонстрирован видеоматериал с признаниями генерал-полковника вооруженных сил Армении Гургена Далибалтаяна (1926-2015) относительно оккупации Шушинского района.

Как сообщает в понедельник Trend, Г.Далибалтаян сказал, что в разработке, подготовке и осуществлении Шушинской операции принимали участие Роберт Кочарян и Серж Саргсян (бывшие президенты Армении – ред.).

Он подчеркнул, что Шушинская операция представляла чрезвычайное значение.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлений, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!