В Азербайджан доставлен организатор антигосударственной пропаганды Захиреддин Ибрагимов - операция СГБ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В последние дни СМИ армянского сегмента распространяют информацию о том, что гражданин России Захиреддин Ибрагимов был задержан оперативными мероприятиями Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана и доставлен в Баку.

Как сообщает в понедельник Trend, Захиреддин Ибрагимов, представляемый председателем комитета по защите прав этнических меньшинств в Азербайджане, проживал в Екатеринбурге и на протяжении многих лет выступал с антиазербайджанскими заявлениями на фиктивных мероприятиях, организованных в столице Армении.

На так называемых конференциях в Армении в 2005-2020 годах он выдвигал ложные обвинения против Азербайджанской Республики, делал предвзятые заявления, выполнял поручения соответствующих структур Армении с целью разжигания сепаратизма в Азербайджане.

Адвокат Сайяра Алиева, недавно выступившая с заявлением для прессы по данному делу, подтвердила, что ее подзащитный Ибрагимов действительно был помещен в следственный изолятор Службы государственной безопасности. Она отметила, что З. Ибрагимов на допросе признался в своих связях с Арменией и других фактах.

Подробности спецмероприятий, в результате которых был задержан и доставлен в Азербайджан гражданин России Захиреддин Ибрагимов, пока не разглашаются.

Однако уже известно, что он содержится в следственном изоляторе СГБ вместе с Рубеном Варданяном и Араиком Арутюняном и, как и другие, будет привлечен к ответственности за преступления, направленные против территориальной целостности Азербайджана.

В 2025 году, объявленом «Годом Конституции и Суверенитета», задержание и доставка в страну Захиреддина Ибрагимова, долгое время служившего активным инструментом пропаганды сепаратизма враждебного государства, - сигнал всем, кто попытается вести подрывную деятельность против конституционного строя и суверенитета Азербайджана.

По данному вопросу Trend направил запрос в пресс-службу СГБ Азербайджана и продолжит следить за развитием событий.

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