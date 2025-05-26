Азербайджан продвигает идеи мультикультурализма и исламского единства - председатель Управления мусульман Кавказа

БАКУ /Trend/ - Азербайджан продвигает идеи мультикультурализма и исламского единства.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде в ходе международной конференции на тему "Исламофобия: разоблачение предрассудков и разрушение стигмы" в Баку.

"Азербайджан - независимое государство, воспринимающее этническое и религиозное многообразие как национальное богатство, сумел представить миру модель межрелигиозной и межкультурной гармонии и совместного проживания. Он стал государством, способным продвигать идеи мультикультурализма и исламского единства", - подчеркнул он.

А.Пашазаде отметил, что в Азербайджане на государственном уровне проявляется особое уважение к религии, основанной на национально-духовных ценностях.

"Сегодня мы должны решительно выступать против тех, кто использует ислам в политических целях, искажает религиозные ценности. Как религиозный центр, мы активно защищаем свою позицию на всех международных форумах и платформах, посвящённых межрелигиозному диалогу и сотрудничеству", - отметил шейх уль-ислам.

Он напомнил, что во время армянской оккупации азербайджанских земель разрушались не только мечети, но и фальсифицировалась история христианских храмов.

"В этих условиях Управление мусульман Кавказа было вынуждено приостановить деятельность своего имамата на этих землях", - подчеркнул он.

А.Пашазаде также сказал, что в целях восстановления духовного присутствия азербайджанского народа в Западном Азербайджане недавно было принято исторически важное решение о возобновлении деятельности Иреванского имамата.