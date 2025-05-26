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Президент Ильхам Алиев помиловал осужденного в Азербайджане француза

Политика Материалы 26 мая 2025 10:27 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев помиловал осужденного в Азербайджане француза
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Рашид Гараев
Рашид Гараев
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БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц.

Среди помилованных также гражданин Французской Республики Клерк Тео Гюго (1986 г.р.), передает в понедельник Trend.

Напомним, что он был осужден приговором Наримановского районного суда города Баку от 10 сентября 2024 года. В том же году он был приговорен к 3 годам лишения свободы за то, что расписал стены метро в Баку.

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