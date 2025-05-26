Президент Ильхам Алиев помиловал осужденного в Азербайджане француза

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц.

Среди помилованных также гражданин Французской Республики Клерк Тео Гюго (1986 г.р.), передает в понедельник Trend.

Напомним, что он был осужден приговором Наримановского районного суда города Баку от 10 сентября 2024 года. В том же году он был приговорен к 3 годам лишения свободы за то, что расписал стены метро в Баку.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!