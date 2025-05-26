Исламофобия - это предательство общечеловеческих ценностей - Раван Гасанов

БАКУ /Trend/ - Исламофобия - это предательство общечеловеческих ценностей.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Раван Гасанов в ходе международной конференции на тему "Исламофобия: разоблачение предрассудков и разрушение стигмы" в Баку.

"Исламофобия, как и любые другие формы ненависти, - это не просто социальное зло. Это серьёзный моральный провал, искажение доверия и предательство наших общечеловеческих ценностей. К сожалению, во многих западных обществах эта форма дискриминации становится нормой, проявляясь в языке вражды, исключающих политиках и даже актах насилия", - отметил он.

По словам Р.Гасанова, во Франции публичная риторика нередко стигматизирует мусульманские общины под предлогом светскости.

"Аналогичным образом в Индии рост религиозного национализма привёл к усилению маргинализации и враждебности по отношению к мусульманам", - подчеркнул он.

Р.Гасанов отметил, это не изолированные случаи — это часть тревожной глобальной тенденции, которая требует единого и срочного ответа, основанного на справедливости, сострадании и фундаментальных правах каждого человека.

"Давайте использовать эту площадку не только для осуждения этих несправедливостей, но и для укрепления подлинного сотрудничества, направленного на продвижение инклюзивности, взаимопонимания и достоинства для всех вероисповеданий", - заключил исполнительный директор.