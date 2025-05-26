Президент Ильхам Алиев: Азербайджан приветствует резолюции ООН по борьбе с исламофобией

БАКУ /Trend/ - Азербайджан приветствует принятые Генеральной Ассамблеей ООН резолюции по борьбе с исламофобией и призывает к безотлагательной реализации мер, указанных в документах.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, говорится в обращении, направленном Президентом Ильхамом Алиевым участникам международной конференции на тему "Исламофобия: разоблачение предвзятости и разрушение стигм".

"К сожалению, в последнее время исламофобия стала приобретать все более заметный и систематический характер в мировом масштабе. В настоящее время эта негативная тенденция наблюдается не в какой-либо конкретной стране, а во многих уголках мира. Враждебность к исламу, ненависть и нетерпимость к мусульманам, антиисламские настроения приобретают все больший размах и остроту", - отмечается в обращении.