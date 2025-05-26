Мусульмане сталкиваются с институциональной дискриминацией - заместитель генсека ООН

БАКУ /Trend/ - Мусульмане сталкиваются с институциональной дискриминацией.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал в видеообращении заместитель генерального секретаря ООН, верховный представитель Альянса цивилизаций и специальным посланником ООН по борьбе с исламофобией Мигель Анхель Моратинос в ходе международной конференции на тему "Исламофобия: разоблачение предрассудков и разрушение стигмы" в Баку.

"Мусульмане сталкиваются с институциональной дискриминацией и социально-экономическими ограничениями. Эти предубеждения проявляются в стигматизации и необоснованном расовом профилировании, подпитываются искажённым образом мусульман в СМИ, а также риторикой и политикой некоторых политических лидеров", - сказал он.

Моратинос подчеркнул, что люди во всем мире должны иметь возможность мирно исповедовать свою веру без страха. "По всему миру религиозные общины подвергаются нападениям. Все места поклонения должны быть убежищем, а не ареной насилия и кровопролития".

Он отметил, что нужно противостоять любой форме ненависти и дискриминации.

"Допуская разжигание ненависти к одной религиозной общине, мы открываем дверь ненависти и к другим. Это порождает страх, недоверие и в конечном итоге ведёт к расколу всего общества", - добавил М.А. Моратинос.