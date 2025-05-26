ОИС высоко оценивает приверженность Азербайджана борьбе с исламофобией - генсек

БАКУ /Trend/ - Организация исламского сотрудничества (ОИС) высоко оценивает неизменную приверженность Азербайджана делу укрепления коллективных усилий по противодействию исламофобии.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в обращении генерального секретаря ОИС Хусейна Ибрагима Таха, зачитанного специальным представителем по вопросам исламофобии генерального секретаря Организации исламского сотрудничества (ОИС) Мехметом Пачаджы в ходе международной конференции на тему "Исламофобия: разоблачение предрассудков и разрушение стигмы" в Баку.

"Азербайджанская Республика демонстрирует образцовое лидерство, регулярно проводя подобные международные конференции высокого уровня", - отметил он.

По словам Х.И.Тахи, подобные мероприятия служат жизненно важным напоминанием о том, что исламофобия и любые формы ксенофобии в корне неприемлемы, а ненависть и нетерпимость могут перерасти в разрушительное насилие, особенно когда они подпитываются религиозными предрассудками.

"Мы надеемся, что эта конференция приведёт к конкретным результатам в борьбе с этим явлением, особенно на фоне тревожного роста числа исламофобских инцидентов во многих регионах мира, увеличения числа преступлений на почве ненависти, преследований и систематической дискриминации", - подчеркнул генсек.