Президент Ильхам Алиев: В Западном Азербайджане проводится политика стирания следов азербайджанцев на их историко-этнических территориях

БАКУ /Trend/ - К сожалению, и в Западном Азербайджане – на наших исторических землях, откуда были изгнаны наши соотечественники, сознательно и планомерно проводится политика полного уничтожения или фальсификации богатого материально-духовного наследия азербайджанского народа, стирания следов азербайджанцев на их историко-этнических территориях

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, говорится в обращении, направленном Президентом Ильхамом Алиевым участникам международной конференции на тему "Исламофобия: разоблачение предвзятости и разрушение стигм".

"Принятое несколько дней назад на заседании Совета казиев Управления мусульман Кавказа решение о восстановлении деятельности Иреванского казията является важным шагом на пути обеспечения исторической справедливости, доведения до мировой общественности правды об уничтожении нашего культурного и религиозно-духовного наследия в Западном Азербайджане", - отмечается в обращении.