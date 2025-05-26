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Президент Ильхам Алиев: В Западном Азербайджане проводится политика стирания следов азербайджанцев на их историко-этнических территориях

Политика Материалы 26 мая 2025 14:01 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: В Западном Азербайджане проводится политика стирания следов азербайджанцев на их историко-этнических территориях
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - К сожалению, и в Западном Азербайджане – на наших исторических землях, откуда были изгнаны наши соотечественники, сознательно и планомерно проводится политика полного уничтожения или фальсификации богатого материально-духовного наследия азербайджанского народа, стирания следов азербайджанцев на их историко-этнических территориях

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, говорится в обращении, направленном Президентом Ильхамом Алиевым участникам международной конференции на тему "Исламофобия: разоблачение предвзятости и разрушение стигм".

"Принятое несколько дней назад на заседании Совета казиев Управления мусульман Кавказа решение о восстановлении деятельности Иреванского казията является важным шагом на пути обеспечения исторической справедливости, доведения до мировой общественности правды об уничтожении нашего культурного и религиозно-духовного наследия в Западном Азербайджане", - отмечается в обращении.

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