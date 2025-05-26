БАКУ /Trend/ - Лачинскому аэропорту присвоен международный статус.

Как передает в понедельник Trend, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Сообщается, что с учетом согласованных предложений министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики, министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики и Закрытого акционерного общества "Азербайджанские авиалинии", аэропорт в Лачинском районе, строительство которого завершено и который соответствует необходимым стандартам для международных рейсов, получает статус международного.

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики должно направить соответствующим международным организациям информацию о присвоении настоящим распоряжением аэропорту в Лачине международного статуса.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

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