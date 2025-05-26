Кому и для чего нужен фашиствующий олигарх? - интервью с Фуадом Ахундовым

БАКУ /Trend/ - В октябре 2013 г. в Баку проходил футбольный матч сборных Азербайджана и России - отборочный на чемпионат Европы. При этом специалисты хорошо знают: футбол - спорт достаточно агрессивный, причём агрессивный не на поле, а именно на трибунах. Разгорячённые болельщики противоположных команд, эмоции на пределе, торжество победы у одних и горечь поражения у других - взрывоопасный коктейль. Добавьте сюда ещё и фанатские драки и все станет понятно. Поэтому во время проведения футбольных матчей полиция работает в усиленном режиме.

Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу гостей, и болельщики начали потихоньку покидать трибуны. Все проходило спокойно и достаточно сдержанно. И вдруг некий субъект вскакивает на сиденье, кричит нечто оскорбительное и нецензурное в адрес всего Азербайджана и тут же прячется за толпой. Потасовка вспыхивает моментально: разгорячённым болельщиком много не надо. Ситуацию с трудом удается взять под контроль.

Потом выяснилось: этим провокатором был... "православный олигарх" Константин Малофеев. Тот самый, "владелец заводов, газет, пароходов" и по совместительству "мини-медиа-империи" "Царьград". Те, кто ещё не забыл школьные уроки, скорее всего, вспомнят, что "Царьград" - это придуманное русское название Стамбула, а ещё раньше - Константинополя. И используется оно в основном теми, кто и сегодня продолжает мечтать о захвате этого города со стороны России.

Именно этот телеканал, напомним, сегодня ведёт "информационную войну без правил" не только против Азербайджана, но и против азербайджанской диаспоры в России. Причём главным объектом ненависти оказались московские рынки "Садовод" и "Фуд-Сити". Причина? Там слишком много "мигрантов", которых господин Малофеев считает источником всех бед для России. И вообще он уверен, что мигранты в России имеют слишком много прав. Например, языковой экзамен для них проще, чем школьный единый госэкзамен.

Очевидно, что господин Малафеев, конечно же, не подумал о том, что человеку, работающему на стройке, знание русского языка нужны в чуть меньшем объеме, чем потенциальному абитуриенту столичного вуза. Он надрывно вопил, что мигранты должны приезжать "трудиться, а не плодиться". Как господин Малафеев собирался контролировать рождаемость среди мигрантов, непонятно. Само существование организованных диаспор доводит Малофеева прямо-таки до истерики: оказывается, эти диаспоры и "этнические анклавы" никем не контролируются, это как государство в государстве, и их надо запретить. При этом существование "русских общин" в зарубежных странах у него вопросов не вызывает. Им можно. А вот азербайджанцам или таджикам в России - уже нельзя.

Впрочем, справедливости ради, "достается" на словах от Малофеева и его друзей не только мигрантам. На канале "Царьград" рубрику "Ответы" ведёт протоиерей Андрей Ткачёв. Который однажды озвучил такого рода призыв: "Надо ломать женщину об колено, отбивать ей рога, гнуть её, тереть, делать с ней не знаю, что... то есть мужчина должен обломать женщину на 100%".

Ну и в качестве вишенки на торте, компания "Руссагропром" дочернее предприятие принадлежащей все тому же Малофееву Marshal Group, взяла в ВТБ кредит в 225 млн "зелёных" для покупки девяти молочных заводов и... тут же объявила себя банкротом. ВТБ попытался продать заводы, но оказалось, что красная цена им 40 "лимонов", но никак не 225. Всего же через Marshal Group Малофеев "прокачал" более полумиллиарда - если судить по долгам его предприятий на момент их банкротства. Но самое интересное, ВТБ это мошенничество "православному Олигарху"... Простил. За его "гражданскую позицию". То ли за призывы запретить мигрантам "плодиться", а то моду взяли - рожать в российских роддомах, то ли "ломать женщину через колено".

Здесь необходимо расставить акценты. Очевидно, что религия - личное дело каждого. Можно быть верующим или атеистом, "практикующим" верующим или не очень, регулярно посещать церковь или мечеть. Но ни в какой ситуации степень религиозного благочестия или "воцерковленности" не может быть индульгенцией от финансового мошенничества.

Что же получается? Господин Малофеев, во-первых, отъявленный фашист. Сторонник идеи "Россия для русских". Во-вторых, религиозный фанатик. В-третьих, провокатор. А в четвёртых, финансовый мошенник. Совершенно очевидно, что такому персонажу не должны поручать даже надзирать за качеством мытья офисных туалетов. Но, к сожалению, в России Малофеев входит в высокие кабинеты, раздает интервью, владеет телеканалом, который никто не торопится закрывать за разжигание межнациональной розни и политические провокации...

Поэтому это уже ответственность не конкретно господина Малофеева. Это вопрос, что можно и чего нельзя такого рода субъектам на территории России. И то, что происходит вокруг "православного олигарха провокатора" никак не способствует, привлекательному имиджу России.

Автор: Фуад Ахундов, политолог