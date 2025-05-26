Необходимо бороться с исламофобией как на глобальном уровне, так и локально - Коул Дарем

БАКУ /Trend/ - Необходимо бороться с исламофобией как на глобальном, так и на локальном уровне.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал президент Форума межрелигиозного диалога G20 Коул Дарем в ходе международной конференции на тему "Исламофобия: разоблачение предрассудков и разрушение стигмы" в Баку.

"Проблема исламофобии — сложная и глубоко укоренившаяся. Её истоки восходят к средневековой истории, когда ислам сталкивался с другими цивилизациями, а в новейшее время ситуация усугубилась после террористических атак 11 сентября в США.

Однако предвзятое отношение и дискриминация в отношении мусульман во многих странах мира имеют еще более глубокие исторические корни — в колониализме, ориентализме и политике идентичности», — отметил он.

По словам Дарема, исламофобия — не единственная форма религиозной ненависти: "Мы видим рост антисемитизма, а христиане по-прежнему остаются одной из самых преследуемых религиозных групп в мире. Важно понимать, что эти проблемы одновременно локальны и глобальны".