Король Малайзии направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Король Малайзии Султан Ибрагим направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, сообщает в понедельник Trend.

"Ваше превосходительство.

По случаю знаменательного праздника – 107-й годовщины независимости Вашей страны передаю сердечные поздравления и наилучшие пожелания Вашему превосходительству, Вашей уважаемой семье и всему народу Азербайджана.

Этот важный праздник, знаменуя годовщину образования Республики, также характеризуется богатым наследием и поразительным прогрессом народа.

Уверен, что под мудрым и дальновидным руководством Вашего превосходительства Азербайджанская Республика будет продолжать двигаться вперед по пути мира, процветания и стремительного развития.

Пусть многолетние дружеские отношения и расширяющиеся связи между Малайзией и Азербайджанской Республикой и впредь будут развиваться и крепнуть, принося взаимную выгоду нашим народам!", - говорится в письме.