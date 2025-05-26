Цифровое пространство стало мощным инструментом распространения исламофобии - представитель KAICIID

БАКУ /Trend/ - Цифровое пространство стало мощным инструментом распространения риторики исламофобии.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал исполняющий обязанности генерального секретаря KAICIID (Международного центра межрелигиозного и межкультурного диалога) Антониу де Алмейда-Рибейру в ходе международной конференции на тему "Исламофобия: разоблачение предрассудков и разрушение стигмы" в Баку.

"Исламофобия - явление не новое, однако в наши дни она усиливается. Это стало системной проблемой, что подтверждается множеством данных и свидетельств со всего мира", - отметил он.

По словам Антониу де Алмейда-Рибейру, наблюдается усиление дискриминационных мер и тревожный рост враждебных высказываний в интернете, которые стали одним из самых опасных ускорителей религиозной ненависти. Цифровое пространство превратилось в мощный инструмент распространения экстремистской риторики, в то время как реакция институтов остается недостаточно оперативной, что делает сообщества особенно уязвимыми.

"В KAICIID наша миссия - использовать межрелигиозный и межкультурный диалог как преобразующую силу, способную противостоять риторике ненависти, религиозной дискриминации и подстрекательству к насилию", - подчеркнул и.о. генсека.