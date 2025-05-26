Си Цзиньпин поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня независимости Азербайджана, сообщает в понедельник Trend.

"Уважаемый господин Президент,

Имею честь выразить Вам и в Вашем лице дружественному азербайджанскому народу искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня независимости Азербайджана.

В прошлом месяце Вы успешно совершили государственный визит в Китай, мы совместно объявили об установлении китайско-азербайджанских отношений всестороннего стратегического партнерства, тем самым открыли новые перспективы и обозначили новые задачи для развития двусторонних отношений.

Я придаю большое значение развитию китайско-азербайджанских отношений, готов с Вами прилагать совместные усилия для укрепления многовекторного взаимовыгодного сотрудничества, повышения двусторонних отношений на новый уровень и содействия развитию наших стран на благо народов Китая и Азербайджана.

Желаю Вам крепкого здоровья и всего наилучшего, дружественному Азербайджану - процветания и могущества, а его народу – счастья и благополучия", - говорится в письме.