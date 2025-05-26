Для борьбы с исламофобией необходим диалог между разными группами - Владимир Фекете

БАКУ /Trend/ - Для борьбы с исламофобией необходим диалог между разными группами

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал журналистам апостольский префект Католической церкви в Азербайджане, епископ Владимир Фекете в кулуарах международной конференции на тему "Исламофобия: разоблачение предрассудков и разрушение стигмы" в Баку.

"Это уже третья международная конференция, посвящённая борьбе с исламофобией. Она собирает учёных, религиозных лидеров, политиков, экономистов. На мой взгляд, главное в этом — подчеркнуть важность диалога. Потому что если каждый будет замыкаться в своей группе — «я мусульманин и не хочу ничего общего с христианами или евреями» или наоборот — «я еврей и не хочу общаться с мусульманами», — это путь в никуда. Такое замкнутое мышление никому не поможет", — сказал он.

Фекете подчеркнул, что на конференции участвуют не только мусульмане, но и христиане, и иудеи, что позволяет обсуждать сложные вопросы и делиться опытом.

"Это важный пример того, что недостаточно просто информации — необходим именно диалог. Азербайджан в этом смысле показывает пример: здесь постоянно идёт взаимодействие между представителями религий и с обычными людьми", — отметил он.

По его словам, если между разными группами присутствует страх, недоверие, а не уважение и желание понять друг друга — никакого прогресса не будет.

"Конференция посвящена исламофобии, но ведь всем очевидно, что в мире существуют и антисемитизм, и предвзятое отношение к христианству. Поэтому, если мы здесь можем собраться — мусульмане, христиане, евреи — и обсудить последствия этих форм нетерпимости, возможно, вместе найдём путь вперёд. Если люди научатся уважать друг друга, ценить достижения других, — это и есть дорога в будущее", — подчеркнул он.

Фекете также рассказал, что побывал в Агдаме и отметил, что ему было тяжело видеть последствия разрушений.

"Когда человек, движимый ненавистью или в состоянии аффекта, уничтожает то, что дорого другим, — это свидетельствует либо о недостатке воспитания, либо об утрате человеческого отношения", — отметил он.

Отвечая на вопрос о восстановлении разрушенных территорий, Фекете высоко оценил усилия Азербайджана.

"Сейчас у всех скептиков, у тех, кто сомневался, появилась возможность поехать в город Шуша, увидеть эти места, которые 30 лет были под оккупацией, и сравнить, какими они были тогда и какими стали сегодня", — сказал он.

В завершение епископ выразил уверенность, что отношения между Азербайджаном и Ватиканом будут продолжать укрепляться.