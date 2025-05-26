Религиозная дискриминация ставит под угрозу социальное благополучие обществ и международную стабильность - Мехмет Пачаджи

БАКУ /Trend/ - Религиозная дискриминация ставит под угрозу социальное благополучие обществ, демократию и международную стабильность.

Как сообщает Trend, об этом заявил специальный посланник генерального секретаря Организации исламского сотрудничества по борьбе с исламофобией Мехмет Пачаджи на панельной дискуссии в рамках конференции "Исламофобия: разоблачение предвзятости и разрушение стигм".

"Для искоренения исламофобии необходимо принять комплексные и правовые меры. Обращаясь к государствам, Организация исламского сотрудничества заявляет, что необходимо предпринять совместные шаги против разжигания религиозной ненависти. Мы создали мониторинговый орган в области противодействия исламофобии. Мы также принимаем специальные заявления в таких миссиях. ОИС также работает вместе с другими международными организациями, чтобы предотвратить исламофобию", - сказал он.

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