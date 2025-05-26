В суде подтвержден факт разграбления населенных пунктов Азербайджана после их оккупации армянскими ВС

БАКУ /Trend/ - В ходе продолжающегося судебного процесса в Бакинском военном суде было подтверждено, что после оккупации армянскими вооруженными силами суверенных территорий Азербайджана в ходе Первой Карабахской войны эти территории были разграблены.

Как сообщает Trend, обвиняемый Меликсет Пашаян, отвечая на вопросы прокурора отдела по защите государственного обвинения в районных судах города Баку Тараны Мамедовой, сообщил, что служил в составе "31-го батальона Аскеранского района".

Он рассказал, что в 1993-1994 годах в составе батальона находился на постах в направлении сел Сума, Сарыджалы, Гюллюджа Агдамского района.

"Это был стрелковый батальон. У нас были гранатометы, минометы, пулеметы, автоматы, гранаты", - сказал М.Пашаян.

На вопрос о том, занимался ли он грабежами на азербайджанских землях после их оккупации, обвиняемый ответил: "Я не участвовал в грабежах. К тому времени, когда смена на посту заканчивалась, грабить было уже нечего".

Обвиняемый заявил, что участниками грабежей были гражданские армяне. M.Пашаян сказал, что военные предупреждали этих гражданских лиц не заходить на территорию: "Они говорили им не ходить туда, так как там можно было попасть под пули, снаряды".

M.Пашаян также сказал, что за участие в первой Карабахской войне он был награжден т.н. "медалью "За отвагу" сепаратистского режима. "Не помню точно, было это во времена Бако Саакяна или Араика Арутюняна", - добавил он.

Отметим, что продолжается судебный процесс над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном удержании власти и многочисленных других преступлениях в результате военной агрессии Армении.

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