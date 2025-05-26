БАКУ /Trend/ - Азербайджан экстрадировал гражданина Грузии, объявленного в международный розыск.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на Генпрокуратуру Азербайджана.

"Генеральная прокуратура Азербайджана удовлетворила ходатайство генеральной прокуратуры Грузии о выдаче гражданина Грузии Иракли Бердзенадзе (1987 г.р.), который был объявлен в международный розыск в 2019 году и заочно осужден решением Тбилисского городского суда от 25 октября 2023 за присвоение и незаконную предпринимательскую деятельность.

Ираклий Бердзенадзе был арестован в Азербайджане в феврале 2025 года.

В соответствии с требованиями Конвенции от 22 января 1993 года "О правовой помощи и правоотношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" было принято решение об экстрадиции обвиняемого, который в сопровождении Специального конвоя пенитенциарной службы министерства юстиции был передан компетентным органам Грузии", - говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что сотрудничество с правоохранительными органами Грузии в области борьбы с преступностью успешно продолжается.

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