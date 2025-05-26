Исламофобия ярко проявляется во внутренней политике Франции - Жан-Мишель Брюн

БАКУ /Trend/ - Исламофобия ярко проявляется во внутренней политике Франции.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал учредитель и главный редактор французского новостного портала Musulmans en France Жан-Мишель Брюн в ходе международной конференции на тему "Исламофобия: разоблачение предрассудков и разрушение стигмы" в Баку.

"Сегодня Франция занимает заметное место в исламофобском пространстве. Некоторые неправительственные организации считают её одной из самых расистских стран мира, и она оказывает вредоносное влияние, особенно на соседние государства, распространяя своего рода «заразу» исламофобии. Эта исламофобия ярко проявляется во внутренней политике — через стигматизацию французских граждан, исповедующих ислам или просто воспринимаемых как мусульмане", - отметил он.

По словам Брюна, исламофобия также видна и во внешней политике — например, в обострении отношений с такими странами с мусульманским большинством, как Тунис, Алжир и, конечно, Азербайджан.

"Подобная риторика распространяется и становится нормой прежде всего через СМИ и социальные сети, чьи алгоритмы подпитывают и усиливают атмосферу ненависти. Эту атмосферу, в свою очередь, поддерживают политики, которые, попадая в замкнутый круг, стремятся подстроиться под «общественное мнение» — то самое мнение, которое они черпают из соцсетей. Согласно недавнему парламентскому докладу, в СМИ преобладает настоящая секулярная призма, в рамках которой ислам подаётся прежде всего как угроза", - сказал он.

Брюн подчеркнул, что французские СМИ освещали освобождение Карабаха как агрессию мусульманской страны против христианской земли.

"Одна из самых изощрённых форм расизма — это отрицание самого факта расизма. Во Франции само слово «исламофобия» отвергается большинством политиков", - сказал он.

Брюн отметил, что само упоминание исламофобии может привести к уголовному преследованию за «оправдание терроризма».

"Распространяется ложь о том, что слово «исламофобия» якобы придумали, чтобы заглушать критику религии — но это неправда. Оно лишь описывает систематическую враждебность к исламу или мусульманам. А эта враждебность стала во Франции серьёзной общественной проблемой", - сказал он.

По словам Брюна, одним из проявлений институциональной исламофобии является крайне низкое представительство мусульман в общественном пространстве. В новостях и дебатах много говорят об исламе, но крайне редко можно услышать самих мусульман.

"Телеканалы предпочитают приглашать не мусульман, а открыто исламофобских комментаторов, вместо реальных учёных, исследователей или экспертов, которые могли бы представить гуманистический, объективный образ ислама, соответствующий арабским ценностям. Но, конечно, это противоречило бы той повестке, которую распространяет институционализированная исламофобия", - заключил главред Musulmans en France.