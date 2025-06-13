МИД Азербайджана призвал граждан страны воздержаться от поездок в Иран и Израиль (Обновлено и изменен заголовок)

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БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана призвало граждан страны воздержаться от поездок в Иран и Израиль.

Как сообщает в пятницу Trend, в связи с этим МИД Азербайджана распространил заявления.

"В связи с текущей напряженной ситуацией в сфере безопасности между Государством Израиль и Исламской Республикой Иран гражданам Азербайджанской Республики рекомендуется воздержаться от поездок в Иран, если это не является необходимым, а тем, кто все же совершает поездки - проявлять повышенную осторожность.

В настоящее время гражданам Азербайджанской Республики, находящимся в Исламской Республике Иран, настоятельно рекомендуется соблюдать меры безопасности, избегать посещения территорий вблизи военных и ядерных объектов, а также строго следовать инструкциям местных властей по вопросам безопасности.

В случае любой чрезвычайной ситуации просим граждан Азербайджана связываться с посольством Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран или с Генеральным консульством в городе Тебриз по следующим контактам:

Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран

Email: [email protected]

Телефон: +98 905 523 01 07

Генеральное консульство Азербайджанской Республики в Тебризе

[email protected]

+961 4 922 066»,- говорится в заявлении ведомства.

Также ведомство распространило заявление призывающее воздержаться от поездок в Израиль.

"В связи с текущей напряженной ситуацией в сфере безопасности между Государством Израиль и Исламской Республикой Иран гражданам Азербайджанской Республики рекомендуется воздержаться от поездок в Израиль, если это не является необходимым, а тем, кто все же совершает поездки - проявлять повышенную осторожность.

В настоящее время гражданам Азербайджанской Республики, находящимся в Государстве Израиль, настоятельно рекомендуется соблюдать меры безопасности, а также строго следовать инструкциям по безопасности местных органов.

В случае любой чрезвычайной ситуации просим наших граждан обращаться в посольство Азербайджанской Республики в Государстве Израиль по следующим контактам:

Посольство Азербайджанской Республики в Государстве Израиль

[email protected]

+972 54 539 77 88", - говорится в заявлении.

Отметим, что утром 13 июня Израиль нанес военно-воздушные удары по Ирану. В результате ударов погибло множество высокопоставленных военных, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Мохаммад Хусейн Багери, а также группа членов Корпус стражей исламской революции (КСИР), в том числе главнокомандующий КСИР Хоссейн Салами, командующий штаба Хатам аль-Анбия Гуламали Рашид, шесть ядерных ученых и другие высокопоставленные лица.