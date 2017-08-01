Австриец завоевал «золото» по стрельбе из стандартной винтовки на чемпионате Европы в Баку

1 августа 2017 14:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Австрийский спортсмен Пикл Бернхард (Pikl Bernhard) завоевал «золото» по стрельбе из стандартной винтовки на дистанции 300 метров в финале среди мужчин на чемпионате Европы по стрельбе, проходящем в Баку.

Он набрал 578 (20x) очков.

Финский стрелок Курки Юхо (Kurki Juho) занял второе место с 578 (18x) очками, представитель Швеции Карл Олссон (Olsson Karl) набрал 577 очков, став обладателем бронзовой медали чемпионата.

В Баку стартовал 12-й день соревнований чемпионата Европы по пулевой и стендовой стрельбе 2017.

Сегодня в Бакинском стрелковом центре проходят соревнования по стрельбе из стандартной винтовки на дистанции 300 метров среди мужчин, соревнования по стрельбе по движущимся целям на дистанции 50 метров, квалификационные соревнования по стрельбе на круглом стенде (скит).

Чемпионат Европы по стрельбе стартовал в Баку 22 июля и продлится до третьего августа.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Azernews Newspaper
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