Арестован фигурант резонансного ДТП в Баку

7 августа 2017 11:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Решением суда арестован Наиль Эльман оглу Аллахвердиев, совершивший 3 августа 2017 года тяжелое ДТП, повлекшее гибель двух человек и тяжелые травмы еще двух лиц, говорится в понедельник в совместном заявлении МВД и Генпрокуратуры.

3 августа 2017 года около 21:00 на территории Наримановского района Баку автомобилем "Mersedes-Gelandawagen", управляемым неизвестным водителем, было совершено тяжелое ДТП, повлекшее гибель двух человек и приведшее к тяжелым травмам еще двух лиц.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 263.3 (нарушение правил дорожного движения, приведшее к смерти двух или более лиц), 264 (оставление места дорожно-транспортного происшествия) УК Азербайджана и были проведены незамедлительные следственные действия и оперативно-розыскные меры.

Во время просмотра кадров с камер видеонаблюдения на территории, где произошло ДТП, было подтверждено, что за рулем автомобиля марки "Mercedes-Gelandawagen" находился житель Баку Наиль Эльман оглу Аллахвердиев (1994). Решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.

Кроме того, было установлено, что там находился и другой житель Баку, водитель автомобиля "Mazda" Мирмагомед Аловсат оглу Исмайлов (1995), грубо нарушивший общественный порядок, совершив опасные маневры на высокой скорости. Суд принял в его отношении решение об административном аресте сроком на один месяц.

В связи с этим отмечаем, что все еще встречаются государственные чиновники и члены их семей, которые не делают выводов из неоднократных серьезных предупреждений Президента Азербайджана Ильхама Алиева, не гнушаются самоуправства и совершения преступлений. Поэтому МВД и Генпрокуратура еще раз заявляют, что в отношении каждого чиновника и членов их семей, независимо от занимаемой должности, заслуг и авторитета, пренебрежительно относящихся к известным требованиям главы государства, открыто демонстрирующих своим поведением неуважение к обществу, грубо нарушающих существующие правила и законы, будут предприниматься самые жесткие меры в соответствии с законодательством, говорится в совместном заявлении МВД и Генпрокуратуры

(Текст: Кямаля Сеидова)

Azernews Newspaper
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