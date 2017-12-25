Коллектив UNEC на передовой (ФОТО)

25 декабря 2017 19:07 (UTC+04:00)

Коллектив UNEC по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года встретился с солдатами, находящимися на службе в военных частях, расположенных в Шамкирском, Товузском, Газахском и Акстафинском районах.

Во время поездки их сопровождал сотрудник Министерства обороны, полковник Абдулла Гурбани.

Вначале делегация посетила памятник Общенационального лидера Гейдара Алиева в Шамкире, возложив к подножию цветы. Затем встретилась с генералом-майором военной части “N” Шамкирского района Хагани Джабраиловым, офицерами и солдатами.

Х.Джабраилов высоко оценив постоянные визиты коллектива университета в военные части, отметил об их важной роли в воспитании молодежи в духе патриотизма, преданной стране и государству, формировании как достойного гражданина. Он отметил о внимании и заботе, оказываемом Верховным главнокомандующим, Президентом Ильхамом Алиевым в сфере создания армии. Он подчеркнул, что в настоящее время Азербайджанские Вооруженные Силы превратились в самую мощную армию региона.

Проректор UNEC, ветеран войны Микаил Зейналов отметил, что защита наших земель находится в надежных руках, и об операциях, проведенных заосвобождение Горадиза от вражеской оккупации. Ветеран войны, активно участвующий в боях, поделился воспоминаниями:

«Сегодня здесь я с большой гордостью вспоминаю как мы водрузили трехцветный флаг на земле Горадиза».

С гордостью подчерунув, что сегодня Азербайджан располагает профессиональной и современной армией с высокой военной подготовкой, отвечающей стандартам НАТО, М.Зейналов отметил, что увидел в солдатах высокий боевой дух, решимость и веру в победу.

После Шамкира коллектив UNEC побывав в военных частях “N”, расположенных в Товузском, Газахском и Акстафинском районах, выступил перед солдатами и выразил уверенность в том, что в скором времени оккупированные армянскими военными силами земли Азербайджана будут освобождены.

На встречах члены Творческого центра UNEC выступили с концертной программой перед солдатами и офицерами, прочитали стихи на тему военного патриотизма.

От имени коллектива UNEC военной части и военным служащим, отличившимся на службе, были вручены подарки.

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Azernews Newspaper
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