В ряде районов Баку будут перебои в подаче газа

БАКУ /Trend/ - В Ясамальском, Насиминском и Хатаинском районах Баку завтра газ будет подаваться с перебоями, говорится во вторник в сообщении ПО "Азеригаз".

В целях улучшения газоснабжения потребителей, в связи с присоединением подземной полиэтиленовой газовой лини к источнику газоснабжения, устранением утечек газа, а также ликвидацией случаев незаконного использования газа, 17 января с 10:00 частично в Хатаинском, Ясамальском и Насиминском районах возникнут перебои в подаче газа.

Проводимые работы могут повлиять на обеспечение газом в городе Хырдалан и поселках Абшеронского района.

Ремонтные работы будут завершены в течение дня. В связи с возникшими перебоями ПО "Азеригаз" просит потребителей быть внимательными при использовании газа и соблюдать правила техники безопасности.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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